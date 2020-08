Política Gilmar Mendes vota contra afrouxamento de prestação de contas dos partidos Partidos se uniram para pedir anulação de resolução do TSE que endurece fiscalização do uso de quase R$ 3 bi pelas legendas

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta sexta-feira (21) contra a ação em que 17 partidos pedem para a corte afrouxar o controle do uso cerca dos cerca de R$ 3 bilhões dos fundos Eleitoral e Partidário. O magistrado defendeu a manutenção de norma do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que, se fosse anulada, daria praticamente um dir...