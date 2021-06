Política Gilmar Mendes autoriza silêncio de auditor do TCU

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), concedeu habeas corpus para autorizar o auditor do TCU (Tribunal de Contas da União) Alexandre Marques a permanecer em silêncio sobre tudo que possa levar à sua própria incriminação no depoimento que prestará à CPI da Covid.Marques entrou na mira da comissão por inserir um documento no sistema da corte de c...