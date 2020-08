Política Gilmar determina que Fabrício Queiroz fique em prisão domiciliar Magistrado estendeu benefício também à mulher do ex-assessor da família Bolsonaro

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu habeas corpus determinando que Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), fique em prisão domiciliar. Um dos argumentos centrais do magistrado é que os fatos narrados para determinar a detenção, de 2018 e 2019, não têm atualidade e por isso não justificariam a perm...