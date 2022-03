Política Geraldo Alckmin acerta filiação ao PSB Ex-governador de São Paulo deverá ser o vice na chapa em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputará a Presidência da República

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) encaminhou sua filiação ao PSB nesta segunda-feira (7) em conversa com o presidente do partido, Carlos Siqueira. Alckmin e Siqueira ainda acertarão detalhes do ato de filiação. A expectativa de pessebistas é de que seja na próxima semana. O ex-governador de São Paulo deverá ser o vice na chapa em que Luiz I...