Política Geo é o relator e Elenil o presidente da comissão do impeachment; AL tentou intimar Carlesse 6 vezes Na primeira sessão do colegiado, Olyntho Neto (PSDB) apresenta oito requerimentos pedindo informações a órgãos federais e policiais sobre investigações contra Mauro Carlesse

A sessão se instalação da Comissão Especial do impeachment de Mauro Carlesse (PSL) elegeu o deputado Elenil da Penha (MDB) como seu presidente e o deputado Professor Júnior Geo (PROS) como relator do processo. Apenas os dois se candidataram ao cargo e tiveram votação unânime. Após a eleição, o relator professor Júnior Geo (Pros) fez a leitura do Ato da Mes...