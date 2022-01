Política Generais do Exército rejeitam crise da vacina, blindam comandante e tentam isolar Bolsonaro Membros da cúpula da Força consideram que o incômodo do presidente com as regras de vacinação na volta ao trabalho presencial não provocou nem mesmo uma minicrise entre os militares e o governo

Generais que integram o Alto Comando do Exército rejeitam uma crise da vacina por causa das diretrizes básicas para a pandemia da Covid, tentam blindar o comandante-geral, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, de desgaste e, com isso, buscam isolar Jair Bolsonaro (PL). Membros da cúpula da Força consideram que o incômodo do presidente com as regras de vacinação na vol...