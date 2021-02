Política Fux afirma que sociedade não está preparada para 'alforria' da Câmara a deputado preso O presidente do STF contou detalhes dos bastidores da decisão que levou o bolsonarista Daniel Silveira à prisão e também do julgamento que vetou a reeleição no Congresso Nacional, em dezembro passado

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, afirmou que manifestações como as do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), com ataques e ameaças a ministros da corte, serão "repugnadas" de maneira coesa pelo plenário do tribunal. "Venham de onde vierem", disse. Fux recebeu a reportagem nesta quinta-feira (18) em seu gabinete, um dia depois da sessão do Sup...