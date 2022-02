Política Fundo contra pobreza suspende repasse de R$ 107 milhões para contratação de 6 mil jovens da Setas Decisão do secretário Júlio Edstron, tomada após JTo divulgar a contratação, será analisada em assembleia extraordinária do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza no dia 14

O secretário da Fazenda Júlio Edstron suspendeu nesta sexta-feira, 4, a transferência de R$ 107.739.173,68 que haviam sido autorizados pelo conselho do fundo para o projeto “TO Mais Jovem” realizado pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas). O dinheiro usado na contração é do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP), que é presidido p...