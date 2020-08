Política Fraude estimada em R$ 800 mil no Seguro-Defeso põe a PF nas ruas de Palmas Investigadores miram 38 processos suspeitos e associações que forneceram apoio e documentação aos falsos pescadores

A Polícia Federal divulgou que 85 agentes federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, 26, na Operação Traíra, de combate às fraudes no pagamento do benefício Seguro Defeso em Palmas. O prejuízo é estimado em R$ 800 mil em pagamentos irregulares. Segundo as investigações, pessoas com outras atividades comerciais se associaram em entidade ...