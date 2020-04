Política Foto mostra Carlos Bolsonaro e indicado à PF festejando reveillon O nome de Ramagem ainda não foi oficializado como novo diretor-geral da PF, mas ele segue sendo o diretor da Abin

Uma foto do vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) ao lado do nome mais cotado para assumir o comando da Polícia Federal (PF), o delegado Alexandre Ramagem, viralizou na internet neste sábado (25). Na imagem, Carlos e Alexandre Ramagem aparecem em uma festa de Ano Novo (de 2018 para 2019). O vereador publicou o registro no Instagram na época. Contexto O ex-ministro Sergio Moro deixou ...