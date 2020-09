Política Forte na Câmara, centrão patina no Senado como bloco de apoio a Bolsonaro Parlamentares são mais independentes

Pilar de sustentação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas articulações na Câmara dos Deputados, o bloco de partidos conhecido como centrão não tem conseguido deixar sua digital nas negociações no Senado. Embora possua menos parlamentares que a Câmara —81 contra 513, o que, em tese, poderia facilitar as negociações—, o Senado impõe aos partidos do centrã...