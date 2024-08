Política Forças Armadas vão permitir alistamento militar feminino pela 1ª vez em 2025 Exército, Marinha e FAB planejam construções de estruturas para receber mulheres que se alistarem; decisão foi consensual no ministério da Defesa.

As Forças Armadas vão permitir --pela primeira vez na história-- que mulheres participem do alistamento militar para ingresso na carreira de soldado. A decisão foi tomada pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, em conversa com os comandantes militares. A previsão é que as mulheres entrem nas fileiras das Forças em 2026. "Nesse assunto, o Brasil deve muito. ...