Política Folha apela ao Tribunal de Justiça para cassar liminar que anulou votos e ter direito à posse dia 31 Vereador defende que não houve fraude nem marcação das cédulas que lhe deram um voto de vantagem na eleição da Mesa e pede que lhe seja assegurada a posse como presidente na sessão do dia 31

O vereador José do Lago Folha (PSDB) entrou com um pedido no Tribunal de Justiça para suspender a liminar que declarou a nulidade de três votos da eleição da Câmara Municipal que o elegeu presidente, em mandado de segurança impetrado pelo vereador Jucelino Rodrigues, do mesmo partido. A decisão provisória do juiz Willian Trigilio da Silva entendeu que três votos haviam m...