Em anúncio na tarde desta quinta-feira (16) em rede nacional, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Foi um divórcio consensual”, disse Bolsonaro.

O presidente afirmou torcer para que a normalidade seja recuperada o mais rápido possível, com a flexibilização do isolamento. “É direito do ainda ministro defender o seu ponto de vista, como médico. Na questão do emprego não foi a forma que eu achava que deveria ser tratada. Não condeno e não critico. Ele fez aquilo que, como médico, achou que deveria ser feito. Mas entendo de forma diferente”.

Bolsonaro voltou a defender a economia para defender a tomada de decisão. “Junto com o vírus veio uma máquina de moer empregos. Quando falamos em saúde, falamos em vidas, mas não podemos deixar de lado a questão dos empregos. Pessoas desempregadas estão mais propensas a serem acometidas por doenças do que as empregadas. Sempre falamos em vida e emprego. E nunca de economia em forma isolada. Desde o começo tentei levar uma mensagem de tranquilidade. O terror se instaurou na sociedade. E isso não é bom. Em um clima de histeria, as pessoas estão mais propensas a infecções e propagações”, reforçou.