Política Flagrado com dinheiro na cueca amplia licença no Senado, e STF suspende julgamento Fux atende a pedido de Barroso, para quem a análise do caso não é mais necessária nesta semana devido à licença de 121 dias pedida pelo senador Chico Rodrigues (DEM-RR)

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, retirou da pauta da corte de quarta-feira (21) o julgamento que discutiria a permanência do senador Chico Rodrigues (DEM-RR) no cargo, após o senador fazer um novo pedido de afastamento. Horas depois de ter encaminhado à Mesa Diretora do Senado o pedido de afastamento por 90 dias, Rodrigues, flagrado pela P...