Política Flávio Bolsonaro é denunciado sob acusação de liderar organização criminosa da 'rachadinha' Ministério Público acusa filho do presidente de recolher salário de então assessores na Assembleia Legislativa do Rio; senador diz que denúncia não se sustenta

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, foi denunciado nesta terça-feira (3) pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob acusação de liderar uma organização criminosa para recolher parte do salário de seus ex-funcionários em benefício próprio. A denúncia, apresentada ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça, se refere à supo...