Política “Fizemos a nossa parte, com recursos”, diz Bolsonaro sobre Manaus Governo providenciou oxigênio, diz. E começou o “tratamento precoce”

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (15) que o governo federal “fez a sua parte” para conter o colapso no sistema de saúde de Manaus (AM). A declaração foi feita a apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada. “A gente está sempre fazendo o que tem que fazer, né? Problema em Manaus: terrível o problema lá, agora nós fizemos a nossa parte, com recurs...