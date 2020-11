Política Fim de votação: tarde com atendimento do Samu e pouca sujeira nas ruas Veja imagens desta tarde nos locais de votação de Palmas

Assim como ocorreu durante a manhã deste domingo de votação para as Eleições 2020, a tarde foi de tranquilidade nas seções eleitorais de Palmas. A equipe de reportagem do Jornal do Tocantins percorreu os locais de votação no centro e na região Norte da cidade e registrou santinhos jogados nas proximidades das escolas Monsenhor Pedro Pereira Piagem, na Quadra 404 No...