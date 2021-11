Política Filiação de Bolsonaro ao PL passa por apoio à reeleição de Arthur Lira Segundo líderes do centrão envolvidos nas conversas, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, deu a palavra a Lira que dará respaldo a uma nova candidatura

As negociações para a filiação de Jair Bolsonaro (sem partido) ao PL, marcada para a próxima terça-feira (30), passaram também pela promessa de apoio do presidente e do seu novo partido à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) ao comando da Câmara dos Deputados em 2023. Segundo líderes do centrão envolvidos nas conversas, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, deu a pala...