Política Filho do governador aguarda intimação do STF e avisa: “próximo presidente será quem tem votos” Em nota, Leo Barbosa (Republicanos) afirma que irá tomar “medidas cabíveis” contra suspensão de sua eleição à presidência da Casa para 2024, tão logo seja notificado da decisão de forma oficial

Com a decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli S que suspende sua eleição para a presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa no biênio 2025/2026, feita no dia 1º de março, o deputado Leo Barbosa (Republicanos), filho do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) afirma, por meio de assessoria, que vai tomar ‘medidas cabíveis” c...