Política Farmacêutica diz à CPI que faturou 8 vezes mais em 2020 com medicamentos do 'kit Covid' Apenas a soma com a venda de ivermectina foi de R$ 2,2 milhões para R$ 71,1 milhões na pandemia

A farmacêutica EMS informou à CPI da Covid no Senado que faturou R$ 142 milhões com medicamentos do "kit Covid" em 2020, valor oito vezes superior ao registrado no ano anterior. Apenas a soma com a venda de ivermectina foi de R$ 2,2 milhões para R$ 71,1 milhões na pandemia. O laboratório também produziu azitromicina, hidroxicloroquina e nitazoxanida, medicamentos inefic...