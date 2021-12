Política Família marca missa de 7º dia pela morte de Brito Miranda na sexta-feira, 31 Ato religioso será na igreja Nossa Senhora de Fátima, na capital, às 8h30

A família do ex-secretário estadual da Infraestrutura José Edmar de Brito Miranda marcou a missa de sétimo dia pela morte do pai do ex-governador Marcelo Miranda (MDB) para a sexta-feira, 31, às 8h30. O ato religioso será no Santuário Nossa Senhora de Fátima, na quadra 308 Sul, avenida NS-6. Brito Miranda faleceu aos 87 anos no sábado, 25, feriado de Natal. O ex-gestor apresentava um quadro de saúde instável e estava intubado em São Paulo (SP), em uma Unidade de Terapia Intensiva (...