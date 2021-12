Política Família divulga mudanças em horários de velório, missa e enterro de Brito Miranda Político morreu no sábado em São Paulo, mas devido a imprevisto o corpo chegará em Palmas somente na noite deste domingo

A missa do velório de José Edmar Brito Miranda, ex-secretário de Infraestrutura do Estado e pai do ex-governador Marcelo Miranda, será realizada somente nesta segunda-feira, 27, em Palmas. Ele morreu na tarde deste sábado, 25, por volta das 16 horas,em São Paulo. O Estado e Palmas decretam luto oficial de três dias pela morte. Em decorrência de imprevistos, a família Mi...