Política Faltando uma semana para fim do prazo de cadastro eleitoral, TO tem 1.068.892 pessoas aptas a votar Até o próximo dia 4, além do atendimento presencial nos cartórios, o eleitor pode também recorrer ao serviço online disponível na página do TRE-TO

Os eleitores precisam ficar atentos aos prazos para votarem nas Eleições de 2022. Faltando uma semana para o fim do prazo de cadastro eleitoral, o Tocantins já tem 1.068.892 eleitores aptos a votar no próximo dia 2 de outubro, data das Eleições Gerais de 2022. Até o dia 30 de abril, o Tribunal Regional realizará atendimentos itinerantes em várias partes do estado. As e...