Política Fachin homologa acordo para manter delação dos irmãos Batistas Empresários pagarão R$ 1 bilhão; ato encerra novela de 3 anos

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin homologou a repactuação do acordo de delação premiada firmado entre os irmãos Wesley e Joesley Batista e a PGR (Procuradoria Geral da República). A informação é do jornalista Diego Escosteguy, do blog o bastidor. O processo está sob sigilo. Os dois controladores do Grupo J&F concordaram em pag...