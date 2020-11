Política Facebook e Twitter usam exemplo dos EUA e preveem avisos para fake news em eleição no Brasil As duas redes sociais têm abordagens distintas, mas, no geral, devem aplicar as mesmas regras em posts compartilhados por candidatos brasileiros ou publicados por apoiadores

Antes de discursar na TV dos EUA por 15 minutos sobre fraude eleitoral sem apresentar evidências, o presidente Donald Trump já acumulava uma série de publicações contestadas ou rotuladas como duvidosas no Twitter. No Facebook, uma página com 365 mil americanos apoiadores do republicano foi derrubada por espalhar mentiras. Todas as publicações tinham em com...