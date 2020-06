Política Fábio Faria assume Ministério das Comunicações e fala em amor e "armísticio patriótico" O deputado eleito pelo PSD, ao tomar posse, elogiou jornais e internet, que chamou de “símbolo da liberdade de expressão”

Com discurso apaziguador, o novo ministro das Comunicações, Fábio Fária, tomou posse na manhã desta quarta-feira (17) numa cerimônia realizada no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo. O deputado eleito pelo PSD, ao tomar posse, falou em “armistício patriótico”. Elogiou jornais e internet (“símbolo da liberdade de expressão”) e terminou assim: “Permanecem agora ...