Política Extrato bancário de Queiroz revela novos repasses a Michelle Bolsonaro Em entrevistas após a divulgação do caso, Bolsonaro disse que o ex-assessor repassou a Michelle dez cheques de R$ 4.000 para quitar uma dívida de R$ 40 mil que tinha com ele

A quebra do sigilo bancário do policial militar aposentado Fabrício Queiroz revela novos empréstimos do amigo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à primeira-dama Michelle Bolsonaro, segundo mostrou a revista Crusoé nesta sexta-feira (7). Segundo a revista, os extratos contrariam a versão apresentada até aqui pelo presidente Bolsonaro. Entre as transaçõ...