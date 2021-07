Política Executivo processa Judiciário no Supremo por cobrança de custas processuais do Estado Governador e Procurador-geral do Estado entraram com reclamação no STF para derrubar decisão do TJTO e conseguir isenção de custas processuais cobradas pelo Judiciário, que representam uma despesa de cerca de R$ 180 mil por ano

O governador Mauro Carlesse (PSL) e o procurador-geral do Estado, Nivair Borges, entraram com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar uma decisão judicial que permite ao Judiciário do Tocantins cobrar custas processuais e taxas judiciárias nos processos em que o Estado do Tocantins é parte. Como o Estado é um dos principais litigantes da Jus...