Política Executivo Municipal cria comitê gestor para administração das praias e balneários da Capital Uma das funções do grupo é decidir e deliberar sobre todos os assuntos relacionados aos locais turísticos

A Prefeitura de Palmas instituiu o Comitê Gestor das Praias Fluviais e Balneários Públicos do Município (CGPB), órgão de caráter deliberativo, vinculado ao Gabinete da prefeita, Cinthia Ribeiro (PSDB) e subordinado à Chefe do Poder Executivo. A publicação, que consta no Diário Oficial de Palmas desta sexta-feira, 1, destaca que o comitê será composto pelos ...