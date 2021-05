Política Ex-vereador de Arraias vai ao STF para receber R$ 20,4 mil em 13º e férias, mas o pedido é negado O relator ministro Edson Fachin afirma que não há previsão em lei municipal de Arraias para o pagamento a Alexandre Cardoso (PSB)

Eleito vereador em Arraias, sudeste do Tocantins, desde 2008, o empresário Alexandre Cardoso, 47 anos, tentou se eleger prefeito nas eleições de 2016 pelo PTB, mas acabou derrotado por Wagner Gentil, à época no MDB, hoje no DEM. Pouco mais de um ano depois de deixar o Legislativo, em maio de 2018, o ex-vereador ajuizou uma ação de cobrança contra o município que queria a...