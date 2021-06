Política Ex-secretário reforça à CPI da Covid descaso federal em crise no AM e ênfase no tratamento precoce Comissão também promete providências se bilionário Carlos Wizard faltar a depoimento marcado para esta quinta-feira (17)

Em depoimento à CPI da Covid do Senado nesta terça-feira (15), o ex-secretário de Saúde Marcellus Campêlo (Amazonas) afirmou a ênfase no tratamento precoce em missão Ministério da Saúde do estado durante a crise provocada pela segunda onda da pandemia do novo coronavírus no início deste ano. O ex-secretário evitou contrariar a fala do ex-ministro Eduardo Pazuello (Saúde...