Política Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti morre aos 89 anos Representante do baixo clero, ele chegou à presidência da Câmara dos Deputados em 2005, mas renunciou ao mandato para escapar da cassação

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti (PP) morreu nesta quarta-feira, 15, aos 89 anos, em casa, no Recife. Ainda não há informações sobre a causa da morte. Conhecido como Zito, Severino Cavalcanti foi deputado federal por três mandatos, deputado estadual por sete e prefeito do município de João Alfredo, sua cidade natal, no agreste de Pernambuco, p...