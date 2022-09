Política Ex-prefeito e chefe de controle interno de Monte do Carmo são acionados para devolverem R$ 135 mil Ação civil do Ministério Público cobra ressarcimento por supostas ilegalidades em aluguel de carros, em licitações e no uso irregular de verba destinada à educação

Processados nesta quinta-feira, 15, o ex-prefeito de Monte do Carmo Gilvane Pereira Amaral, 50 anos, e o ex-chefe do controle interno Manoel Ramos da Silva, 60 anos em ação do Ministério Público.O órgão vê improbidade administrativa em um suposto desvio de verbas públicas de um convênio e por não prestar contas à Secretaria de Estado da Infraestrutura em 2012. Assinada pela promoto...