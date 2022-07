Política Ex-prefeito de Tocantínia, Muniz Araújo é condenado por improbidade e tem veículos bloqueados Além do ressarcimento, sentença suspendeu direitos políticos por 8 anos e bloqueou uma picape e uma moto registradas em nome do também conselheiro estadual de educação; defesa alega que não há provas de irregularidades e vai recorrer

O empresário Muniz Araújo Pereira, ex-prefeito de Tocantínia, região central do estado, está com os direitos políticos suspenso por 8 anos, proibido de contratar com poder público e condenado a ressarcir os cofre municipais, em valores que serão calculados sobre o dano estimado em mais de R$ 390 mil. O ex-prefeito é diretor geral da faculdade ITOP e conselheiro do Con...