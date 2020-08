O juiz João Alberto Mendes Bezerra Júnior, da 1ª Vara Civil de Dianópolis, determinou o bloqueio liminar de R$ 1,2 milhão em bens do ex-prefeito de Rio da Conceição Admar Ramos (PT) e da esposa dele, Edinalva Oliveira Ferreira Ramos. A medida alcança ainda Noel Ramos Vasco, primo da esposa do prefeito, e atende um pedido da prefeitura e do atual gestor Mauro Júnior da Silva, do PL.

Mauro Júnior ingressou com a ação de improbidade no dia 18 de maio deste ano, apontando contratação ilegal da empresa de parentes do ex-prefeito, que administrou a cidade entre 2011 e 2014. Ele ainda não saber da decisão favorável ao município, proferida na tarde de segunda-feira, 10.

O caso processado tem entre as obras contatadas a fabricação de 120 mil bloquetes sextavado, para calçamento, ao custo de R$ 139.322,00, a construção de um campo de futebol de 10.696.50 M², por R$ 321.091,92 e calçamento de 12.740, 00 M² de ruas, em bloquetes, mais 3.640,00 M² de meio fio, totalizando R$ 773.569,16.

Segundo o juiz, as notas de empenhos, todos expedidos nos anos de 2011 e 2012, durante a gestão do ex-prefeito contêm "forte indicativo de vulneração às regras de livre concorrência previstas na Lei de Licitações". Também aponta indícios de violação aos princípios da legalidade e impessoalidade e pode ter causado danos aos cofres públicos.

"A decretação cautelar de indisponibilidade de bens dos demandados (o bastante para assegurar o cumprimento de eventual imposição de ressarcimento de dano) é medida que se impõe na espécie", escreve.

O município tem 2.130 habitantes e orçamento municipal de R$ 15,8 milhões neste ano. Com PIB per capita de R$ 9.216,10 é o 130º município do estado no cenário econômico.

Admar Ramos está afastado da política e sua esposa é pré-candidata pelo PT para a prefeitura de Rio da Conceição. O JTO telefonou e mandou mensagens para o ex-prefeito, mas não houve respostas.

O atual prefeito não irá disputar a reeleição, segundo ele, para se dedicar ao comércio que mantém na cidade. Em 2016, Mauro e Edinalva se enfrentaram nas urnas quando o prefeito se elegeu com 873 votos (52,28%) ante os 797 da petista (47,72%).