Política Ex-prefeito de Araguaína Joaquim Quinta morre nesta madrugada em Goiânia Administrador da cidade de 1977 a 1982 e entre 1993 e 1996, Quinta morreu de insuficiência respiratória aos 88 anos

O ex-prefeito de Araguaína, norte do Estado, Joaquim de Lima Quinta morreu na madrugada desta segunda-feira, 20, em Goiânia (GO). Aos 88 anos, Quinta morreu de insuficiência respiratória. Ele estava internado no Instituto do Rim de Goiânia desde o dia 11 de dezembro. Patriarca de uma geração de pessoas com serviços prestados em Araguaína e região, Joaquim Quinta...