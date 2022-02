Política Ex-prefeita Nilmar Ruiz assume presidência do PL, o partido de Bolsonaro, no Tocantins Mandato vai até fevereiro de 2024

A ex-prefeita de Palmas e ex-deputada federal Nilmar Ruiz é a nova presidente do Partido Liberal (PL) no Tocantins. O mandato vai do último dia 24 de fevereiro até o dia 10 de fevereiro de 2024. Vogal na composição anterior, que era presidida pelo deputado federal Vicentinho Júnior, nas eleições de 2020, Nilmar era a candidata a vice na chapa com T...