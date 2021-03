Política Ex-prefeita de Araguaína, deputada Valderez é condenada por usar documento falso para iniciar obras Em 2008, conforme denúncia, a ex-gestora entregou documentos com informações falsas para conseguir autorização de início de obras de canalização de córregos de Araguaína; Valderez disse que irá recorrer da decisão

