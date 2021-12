Política Ex-líder de Carlesse na Assembleia, Olyntho é um dos membros da Comissão Especial do Impeachment Grupo formado por Elenil da Penha, Eduardo do Dertins, Júnior Geo e Zé Roberto vai apresentar parecer pela procedência ou não da denúncia

O deputado Olyntho Neto (PSDB) era o líder do governador Mauro Carlesse (PSL) na Assembleia Legislativa, entre 30 de outubro e 19 de novembro de 2018, quando começaram os conflitos do governador com delegados da Polícia Civil, após uma investigação recair sobre a família do parlamentar. O imbróglio passaria pela retirada de diretos e remoção de delegados e culminariam c...