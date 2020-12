Política Ex-governadores são contra benefício de segurança Siqueira Campos, Marcelo Miranda e Moisés Avelino rejeitam projeto aprovado na Assembleia que concede a cada um deles militares para a segurança pessoal

“Acho que é descabido, onera o Estado, o povo é quem precisa de todos os benefícios do mundo, agradeço, mas não concordo”, reagiu Siqueira Campos (DEM) neste sábado, 19, ao projeto de lei encaminhado pelo governador Mauro Carlesse (DEM) e aprovado no último dia 16 pela Assembleia Legislativa (AL) concedendo a ex-governadores do Tocantins quatro militares estaduais co...