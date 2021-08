Política Ex-governador Sandoval diz que recorrerá pelos direitos políticos, mas candidatura “só lá na frente” Em entrevista ao JTo, Sandoval Cardoso defende que estudo e lei anterior embasavam medidas que beneficiavam servidores

Em entrevista ao Jornal do Tocantins, o ex-governador Sandoval (SD) diz que recorrerá da sentença que o condenou a ter suspensos seus direitos políticos por 1 ano e 8 meses, por discordar do entendimento do juiz Rafael Gonçalves de Paula, que também atinge o ex-secretário de Administração Lúcio Mascarenhas. A condenação tem como base a concessão de diversos benefí...