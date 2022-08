Política Ex-governador Marcelo Miranda, cassado em 2009 e 2018, é homologado candidato a deputado estadual Ao lado da esposa, Dulce, Marcelo apoia a chapa de Ronaldo Dimas

O ex-governador Marcelo Miranda (MDB) vai tentar voltar à Assembleia Legislativa do Tocantins. Ele é um dos nomes do partido homologados na convenção desta sexta-feira, 5. A convenção também aprovou a indicação do ex-deputado federal José Freire Júnior, 67 anos, como o candidato a vice na chapa encabeçada por Ronaldo Dimas (PL). Antes pré-candidato ao Senado, ...