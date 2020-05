Política Ex-diretor geral da Assembleia e mais dois são condenados por crime de peculato Além de Antonio Ianowich, o ex-coordenador de Almoxarifado e Estoque, Flávio Negreiros Alves e o ex-diretor da Diretoria de Modernização Tecnológica da Casa de Leis Danilo Parente Barros foram condenados em um esquema que envolvia funcionários fantasmas na Casa de Leis

Um ano e três meses após a Justiça ter recebido a denúncia do Ministério Público do Tocantins contra o ex-diretor geral da Assembleia Legislativa do Tocantins, o advogado criminalista Antônio Ianowich Filho, o ex-diretor da Diretoria de Modernização Tecnológica da AL, Danilo Parente Barros e o servidor público da Casa Leis do Estado, Flávio Negreiros Alves, o j...