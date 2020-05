Política Ex-delegado regional executivo da PF no Tocantins, Marcilio Afonso assume superintendência estadual Com passagens pela PF em Brasília, Minas Gerais e Goiás, Afonso era o Delegado Regional Executivo no Tocantins desde 2018

Ex-delegado executivo da PF no Tocantins, Marcilio Afonso assume superintendência estadual Com passagens pela PF em Minas, Brasília e Goiás, Afonso era o executivo na gestão e ascendeu ao comando da corporação no Tocantins O delegado da Polícia Federal Marcílio Manfré Afonso é o novo Superintendente Regional de Polícia Federal no Tocantins. ...