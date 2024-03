Política Ex-comandantes reforçam suspeitas e implicam Bolsonaro em investigação de trama golpista Divulgação de 27 depoimentos dados à PF, incluindo figuras-chave do antigo governo, expõe ex-presidente e aliados

A divulgação de 27 depoimentos dados por militares, políticos e ex-assessores de Jair Bolsonaro (PL) reforçou a suspeita investigada pela Polícia Federal sobre a atuação do ex-presidente no comando de uma trama no final de 2022 para mantê-lo no poder e evitar a posse de Lula (PT). Duas figuras-chave, os então comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da A...