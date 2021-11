Política Ex-chanceler Ernesto Araújo diz que governo Bolsonaro “virou a base do Centrão” Diplomata já foi um dos mais fiéis escudeiros de ideologias defendidas pelo presidente

O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo criticou a relação do governo Bolsonaro com o Centrão. Segundo ele, “o governo virou a base do Centrão“, e não o contrário. Na avaliação do ex-chanceler, “a maioria do governo nunca quis enfrentar o sistema”. Araújo falou em congresso conservador, em Santa Catarina, nesse fim de semana. O diplomata u...