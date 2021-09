Política Ex-assessor de Flávio Bolsonaro diz que era obrigado a devolver salário, 13º e férias Ana Cristina Valle, ex-mulher do atual presidente, era responsável pela coleta de recursos; é a segunda vez que um ex integrante do gabinete expõe funcionamento do suposto esquema de 'rachadinha'

Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), disse em entrevista ao UOL que, no período em que foi funcionário do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio), era obrigado a devolver mensalmente 80% de seu salário. A informação foi revelada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo UOL, que o...