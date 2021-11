Política Exército mudou status militar de Bolsonaro para permitir matrícula da filha O título de capitão reformado, que consiste em uma espécie de aposentadoria, mudou para capitão da reserva, ou seja, que pode ser chamado para missões. A alteração foi feita para que sua filha ingressasse, sem participar do processo seletivo, no Colégio Militar de Brasília

O Exército tratou Jair Bolsonaro como capitão da reserva, e não como capitão reformado, para permitir a matrícula excepcional da filha do presidente no Colégio Militar de Brasília. Laura Bolsonaro, 11, ingressará na unidade de ensino, sem processo seletivo, no ano letivo de 2022. Um militar da reserva pode, em tese, ser chamado para missões nas Forças Armadas. A refo...