Política Exército aponta erros, mas livra militares por morte de paraquedista homenageado por Bolsonaro Investigação foi concluída em agosto, dois meses após a morte do soldado

Uma sequência de três erros cometidos por dois mestres de salto sem nenhuma punição. Esse foi o resultado da investigação da Justiça Militar sobre a morte do paraquedista Pedro Chaves, 19, ocorrida há um ano. A apuração conduzida pelo Exército, com base em imagens do interior da aeronave, manuais de salto e depoimentos, chegou à conclusão de que, apesar das falhas...